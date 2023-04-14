Metallica выпустила альбом впервые с 2016 года

Американская метал-группа Metallica выпустила новый альбом под названием «72 seasons» («72 времени года»). Это одиннадцатый по счету альбом, первый с 2016 года. Он вышел на лейбле звукозаписи Blackened Records, принадлежащем самой группе.

Альбом анонсировали в ноябре 2022 года. Тогда вышел клип на одну из композиций «Lux terna», всего в альбоме их 12. Продюсером «72 seasons», как и альбома «Hardwired... to Self-Destruct» (2016), cтал Грег Фидельмен.

Вокалист и гитарист Metallica Джеймс Хэтфилд объяснил, что 72 времени года — это первые 19 лет жизни человека, которые «формируют истинное и ложное я».

27 апреля стартует мировой тур группы, который пройдет в 2023–2024 годах. Metallica выступит в странах Северной Америки и Европы. России в программе тура нет. Последний раз Metallica приезжала в Москву в 2019 году в рамках WorldWired.

Лусине Баласян