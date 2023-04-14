Подрядчик устраняет дефекты на отремонтированном мосту через реку Кизнерка в Удмуртии

Подрядчик, ремонтировавший мост через реку Кизнерка на дороге «Кизнер — Старые Копки — Гыбдан», начал устранение гарантийных дефектов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в настоящее время на объекте проводится подготовка основания для обустройства тротуара и переустановка бордюрного камня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как рассказал начальник отдела ремонта искусственных дорожных сооружений «Управтодор» Максим Зоренко, в прошлом году возникли задержки в поставке материалов, однако «подрядчик на свой страх и риск все-таки решил закончить работы». На приемочной комиссии серьезных замечаний не было обнаружено, но к весне произошло отслоение бордюрного камня. Устранить дефекты подрядчик обязан к 9 мая.

В 20 числах апреля на объекте начнется укладка асфальта.

На самом мостовом переходе через реку Кизнерка критических дефектов нет. Пешеходы могут беспрепятственно пройти до необходимого места по правой стороне моста.