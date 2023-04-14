HeadHunter: активность соискателей в Нижегородской области выросла на 8%

По итогам марта в Нижегородской области выросла активность соискателей – на 8% по сравнению с февралем. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы Head Hunter. Объем вакансий остался на том же уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заинтересованность в поиске работы проявляли сотрудники в сфере страхования (+23% резюме), домашнего персонала (+18%), начинающие специалисты (+10%) и соискатели из автомобильного бизнеса (+10%).

В HH.ru отмечают, что нижегородцы теряют интерес к государственной службе: открытых вакансий в этой сфере стало на 8% меньше по сравнению с февралем. В сравнении с прошлым годом спад составил 75%.

Анастасия Еремина