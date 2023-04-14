Пять человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Мордовском районе Тамбовской области

Сегодня утром в Мордовском районе Тамбовской области произошло ДТП с участием двух легковых машин и двух грузовиков, в результате которого пострадали шесть человек, один из них погиб. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного диспетчера в 07:57 пятницы, 14 апреля.

Столкновение произошло на 130-м км автодороги Р-193. В результате шесть человек получили травмы различной степени тяжести, один человек от полученных травм скончался. На данном участке организовано реверсивное движение, имеется объездная дорога 25 км, уточнили в МЧС.

Валерия Розбот