В Татарстане огонь с горящей травы перекинулся на поселок, жителей эвакуировали

В Мамадышском районе Татарстана утром пятницы, 14 апреля, загорелась сухая трава и камыш на заливных лугах Камы. Сигнал в МЧС поступил в 10:34, говорится в сообщении ведомства.

К полудню из-за сильного ветра огонь перекинулся на поселок Новый Закамский, где расположено 35 домов. В результате сгорели жилой дом, две бани, один сарай и автомобиль «Ока».

Возгорание также угрожало соседнему поселку – Старый Закамский, состоящему из 18 домов. Население поселков (39 человек, из которых девять детей и один маломобильный) было эвакуировано в безопасное место.

В 16:15 пожар был локализован. Угроза дальнейшего распространения огня ликвидирована, сообщили в МЧС.

В результате площадь, пройденная огнем, составила 12 га сухой растительности и 113 кв. м строений.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"