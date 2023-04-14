Первого замглавы минсельхоза Челябинской области утвердили в должности

Первым заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области назначен Евгений Литвинов, исполнявший обязанности замглавы ведомства. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Евгений Литвинов исполнял обязанности первого замглавы минсельхоза региона с октября 2022 года. Пост он совмещал с должностью начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства ведомства.

Также Алексей Текслер подписал постановление о назначении заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области — Артура Фахрутдинова. Ранее он возглавлял Центр управления регионом (ЦУР) в Челябинской области.