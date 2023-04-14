Краснодарский крайсуд оставил без изменений приговор сочинским риелторам за мошенничество на 365 млн рублей

Осужденным за мошенничество риелторам не удалось оспорить в Краснодарском краевом суде (ККС) приговор, вынесенный им Центральным районным судом Сочи в октябре прошлого года, сообщает сайт ККС. За одиннадцать эпизодов хищения с ущербом на 365 млн руб. шестерым сотрудникам агентств по продаже недвижимости назначены различные меры наказания, от условных сроков до 7,5 лет лишения свободы.

Как следует из апелляционного определения ККС, жители Сочи Ардашес Еремян, Марина Новак, Тамара Говердовская и Анжелика Демидова реализовывали мошеннические схемы в период с 2018 по 2019 год, их пособниками были Владимир Костромской и Зарета Хугаева. Под предлогом оказания посреднических услуг при продаже недвижимости злоумышленники осматривали квартиры, дома и земельные участки в Сочи, копировали правоустанавливающие документы, а затем изготавливали фальшивые доверенности от имени владельцев недвижимости. Затем риелторы находили граждан, готовых передать свои средства взаймы под залог дома или квартиры. Оформив фиктивный договор займа с залогом от имени владельца недвижимости, злоумышленники получали средства якобы для передачи своим доверителям, после чего переставали выходить на связь. Похожая схема реализовывалась под видом продажи объекта: риелторы публиковали поддельное объявление о продаже дома, квартиры или участка, демонстрировали покупателю доверенность от владельца, получали задаток и скрывались.

Анна Перова, Краснодар