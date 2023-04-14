В Ярославле не штрафуют за безбилетный проезд в новых автобусах

В Ярославле контрольные мероприятия в новых автобусах не заканчиваются штрафами для безбилетников. Об этом в ходе стрима в ЦУР Ярославской области сообщила директор регионального департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый автобус в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Новый автобус в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее отмечал «Ъ-Ярославль», с 15 апреля стартует вторая волна модернизации общественного транспорта, которая в основном коснется пригородных маршрутов. По словам директора дептранса власти пока ограничивают проведение контрольных мероприятий только разъяснением необходимости оплаты, но не штрафами за безбилетный проезд

«Пока закон «Об административных правонарушениях» не вступил в силу. Разработан проект, он проходит согласование в установленном порядке. После его утверждения начнется применение административной практики. Частично проверки мы начинаем проводить, и по мере запуска еще новых маршрутов будем усиливать проверочные мероприятия»,— заявила Татьяна Черемных.

Сейчас сумма штрафа за безбилетный проезд составляет 100 руб., сколько она будет после внесения поправок в областной закон «Об административных правонарушениях», пока неизвестно.

Андрей Иванов