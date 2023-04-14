Вика Цыганова, «Бригадный подряд» и столичные театры

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить выступления Вики Цыгановой и группы «Бригадный подряд», услышать в исполнении фортепиано панк-рок-хиты или в оркестровой обработке песни русского рока. В музеях увидеть «Как на Урале гвозди куют» и городские пейзажи, а в театрах — спектакли Театра имени Пушкина (Москва) и Камерного театра имени Малышицкого (Санкт-Петербург). Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители во время концерта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Зрители во время концерта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты

На концертной площадке «Свобода» 16 апреля состоится концерт петербургской рок-группы «Бригадный подряд». 10 лет назад был выпущен самый популярный альбом группы — «Сомнамбула», и именно этому юбилею посвящен концерт. Музыканты исполнят «Гитары», «Питер рок-н-ролл», «Марш неудачников», «Welcome Aboard» и другие композиции. Стоимость билета на концерт — 1,2 тыс. руб.

В «Фабрике» 16 апреля состоится фортепианный вечер, посвященным избранным панк-рок-хитам. Солист Свердловской филармонии Владислав Чепинога исполнит композиции таких групп, как «Король и шут», «Сектор газа», Blink 182, The Offspring, Sum 41 и других. Стоимость билета — от 400 руб.

В Креативном кластере «Л52» 16 апреля будет представлена музыкальная программа «Связь времен». Зрители услышат музыку Моцарта, Форе, Генделя, арии из опер и камерные произведения. Композиции исполнят дуэт «Этерия»: Алексей Захаров (саксофон) и Ольга Кирзина (фортепиано) и вокалисты Иван Бородулин (контр-тенор), Василиса Савкина (меццо-сопрано) и Эльвина Калмыкова (сопрано). Стоимость билета — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Борис Березовский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Пианист Борис Березовский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 17 апреля состоится сольный концерт российского пианиста, Заслуженного артиста РФ Бориса Березовского. В его исполнении прозвучат композиции Чайковского «Вариации фа мажор», Рахманинова «Вариации на тему Шопена», «Тринадцать прелюдий» и «Соната №2». Стоимость билета на концерт — 2,3 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 19 апреля состоится концерт Уральского русского оркестра «Легенды русского рока». Под руководством дирижера Павла Васильева артисты оркестра русских народных инструментов исполнят композиции из репертуара групп «Кино», «Uma2rman», «Чайф», «Браво», «Алиса», «Наутилус Помпилиус» и других. Солистами концерта станут Алексей Петров (вокал), Елена Чернова (вокал), Марина Сетрес (вокал) и Александр Матвейчук (мелодика). Стоимость билета — от 600 руб.

В Музее истории Екатеринбурга 19 апреля состоится концерт группы Monologi в формате акустического трио, в составе которого — вокалистка Жанна Бирючинская, гитарист Иван Даниленко и саксофонист Денис Давыдов. На вечере музыканты исполнят 15 авторских песен, зрители услышат глубокий вокал, аккомпанементы гитары и саксофона. Стоимость билета на концерт — 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 19 апреля состоится лекция «Поп-механика и Курехин: экстремальные перформансы и вызов общественности». На ней будут показаны архивные фото- и видеоматериалы, на которых можно увидеть эпатажные перформансы легендарной «Поп-механики». Лекцию проведет музыковед, культуролог Тимофей Чаплюк. Стоимость билета — 300 руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 20 апреля оркестр исполнит симфонию Малера «Воскресение». Она вмещает в себя жизнь и ее ценность, ее смысл и смерть. Проникновенная и глубокая, симфония отвечает на вопросы, которые обнаруживаются в письмах Малера: «Почему ты жил? Почему страдал? Неужели все это — только огромная страшная шутка?». Стоимость билета — от 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вика Цыганова

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Вика Цыганова

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 21 апреля состоится концерт певицы Вики Цыгановой со специальной расширенной программой «Любимое. Лучшее». В ее исполнении прозвучат песни «Приходите в мой дом», «Калина красная», «Любовь и смерть», «Андреевский флаг», «Офицеры России», «Синие цветы» и другие песни. Стоимость билета — от 1,6 тыс. руб.

Выставки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Синара Центр»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «Синара Центр»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В «Синара Центре» 12 апреля открылась выставка «Как на Урале гвозди куют». Это выставочный проект победительницы «Школы кураторов» Людмилы Чечулиной. Посетителям предложено посмотреть на портрет уральского человека глазами художников. На выставке представлены работы Эрнста Неизвестного, Александра Лысякова, Олега Елового, Леонида Баранова, Николая Предеина, Александра Плохих и других. Впервые экспонированы пейзажи первой половины XX века основоположника уральской пейзажной живописи Ивана Слюсаревав диалоге с современным художником Леонидом Тишковым. Выставка продолжит работу до 11 мая. Стоимость полного билета — 200 руб.

В галерее «ПоЛе» 13 апреля открылась выставка «На закате лучший свет» художницы Марины Кутявиной. Ее работы отличаются личной камерной интонацией, настраивают на созерцание и мягкость. На выставке будет представлено почти 30 холстов, написанных специально для этой выставки, и еще 10 живописных работ, выполненных в 2019 году. Они будут представлены на экспозиции как страницы личного дневника. Выставка продолжит работу до 15 мая. Вход свободный.

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киноконцертный театр "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Киноконцертный театр "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В киноконцертном театре «Космос» 15 апреля покажут комедию «Ни дать, ни зять!» режиссера Олега Акулича. Основанная на реальных событиях комедия повествует о судьбе молодой пары, решившей оформить фиктивный развод для получения ипотеки. Теща видит в этом возможность избавиться от «любимого» зятя. В пьесе рассматриваются всем знакомые проблемы: квартирный вопрос, отношения родителей и детей, взаимная «любовь» тещи и зятя. В спектакле заняты Роман Постовалов, Илана, Олег Акулич, Марина Гайзидорская и Ольга Тумайкина. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В Свердловском государственном академическом театре драмы 17 и 18 апреля со спектаклем «Ложные признания» режиссера Евгения Писарева приедет Театр имени Пушкина (Москва). Спектакль поставлен по пьесе Пьера Карле де Шамблен де Мариво. Это история о типичном любовном треугольнике, где молодые люди влюбляются, но из-за разницы в положении не могут быть вместе. В сюжете есть неоднозначные намеки, отвергнутые чувства, недоразумения и ложные признания. Но все это направлено на доказательство того, что социальный статус, возраст, деньги и прочие внешние обстоятельства — это лишь мнимая защита от любви. В спектакле заняты: Виктория Исакова, Анна Бегунова, Вера Алентова, Владимир Зиберев, Борис Дьяченко, и Андрей Заводюк. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

В Камерный театр с 18 по 23 апреля с гастролями приезжает Камерный театр Малышицкого (Санкт-Петербург). Артисты сыграют несколько спектаклей: «Чайка», «Киллер Джо», премьера этого года «Сирены Титана», «Гамлет.eXistenZ» (режиссер Петр Шерешевский) и «Заводной апельсин» режиссера Дмитрия Крестьянкина. Премьерный спектакль «Сирены Титана», поставленный по одноименному роману Курта Воннегута, рассказывает о межпланетных войнах и в то же время — о способности оставаться человеком, о ценности человеческой жизни и о недопустимости любого насилия. Стоимость билета на каждый спектакль — от 1,4 тыс. руб.

С гастролями в Свердловский государственный академический театр драмы 19 апреля приезжает Театр имени Пушкина (Москва). Труппа покажет спектакль «Обещание на рассвете» режиссера Алексея Кузмина-Тарасова. Инсценировка одноименного романа Ромена Гари рассказывает о большой, всепрощающей материнской любви, которая побеждает время и расстояния. И мать, и сын пытаются сделать все, чтобы сдержать обещание, данное в прошлом. В ролях Александра Урсуляк, Андрей Заводюк, Ирина Царенко, Сергей Кудряшов и Алексей Воропанов. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

В Креативном кластере «Л52» 21 апреля покажут спектакль «Читать не обязательно» режиссера Ирины Лядовой. Постановка по книге «Ваши письма я храню под матрасом» с перепиской Сары Юнгкранц и Астрид Линдгрен. Спектакль рассказывает о девочке, которая писала письма «умному и знаменитому человеку», осуществившему ее мечту. В ролях: Ася Запольских и Анастасия Березюкова. Стоимость билета — 300 руб.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин Центре с 13 по 18 апреля проходит показ фильма «Звезды в полдень» на языке оригинала с русскими субтитрами. Главные герои кинокартины — английский бизнесмен и американская журналистка, которых связывают чувства. По политическим мотивам им обоим нужно уезжать из страны. Но героев преследует агент ЦРУ, который пытается заставить женщину выдать возлюбленного. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

В Ельцин Центре 16 апреля покажут документальный фильм «Кода» на японском и английском языках с русскими субтитрами. Кинокартина посвящена великому японскому композитору Рюити Сакамото. Помимо прочего, он известен саундтреками к кино «Последний император», «Выживший», «Гнев». В документальном фильме, рассказывающем о творческой и личной жизни композитора, Сакамото предстает обычным человеком со своими болями и тревогами (он поборол рак). Стоимость билета— 300 руб.

Подготовила Анастасия Таначева