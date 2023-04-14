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Обвиняемого в покушении на сбыт 20 кг наркотиков белгородца поместили под стражу

Хомутовский районный суд Курской области заключил под стражу на 1 месяц и 25 суток жителя Белгородской области — 45-летнего Андрея Редрухина, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств весом более 20 кг (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Выбор меры в пресечения в райсуде объяснили тем, что ранее судимый белгородец может попытаться скрыться от следствия или продолжить заниматься преступной деятельностью.

По версии следствия, в апреле 2023 года Андрей Редрухин договорился через интернет с неустановленными лицами и изъял из лесополосы около села Деменино Хомутовского района более 20 кг наркотиков. Он хранил их в своей машине, затем вещества изъяли сотрудники правоохранительных органов в ходе задержания обвиняемого.

Валерия Розбот

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