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Сломанные скамейки и отсутствие дерева обнаружила общественная палата Ижевска при проверке Центральной площади

В столице Удмуртии представители общественной палаты города и службы благоустройства проверили состояние Центральной площади после зимнего периода. В частности, был обследован участок от светомузыкального фонтана до улицы М. Горького, где за последние два года провели ремонт, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В ходе проверки зафиксировали сломанные в нескольких местах скамейки, сколы на плитках и бордюрах, а на детской площадке не оказалось некоторых элементов качелей. Кроме того, ревизионная проверка показала отсутствие одного дерева.

Представители службы благоустройства и дорожного хозяйства заявили, что до майских праздников заменят сломанные или отсутствующие рейки на скамейках, а также высадят саженец дерева.

Как отметила представитель общественной палаты Ижевска Анастасия Карманова, в целом Центральная площадь хорошо пережила зиму. «Большая часть замечаний будет устранена. Элементы детской площадки были импортного производства, из-за санкций заменить их на такие же будет сложно. Поэтому здесь необходимо продумать альтернативные варианты от российских производителей»,— рассказала госпожа Карманова.


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Местами на ливневках отсутствуют решетки

Местами на ливневках отсутствуют решетки

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Скамейки расшатались и стали травмоопасными

Скамейки расшатались и стали травмоопасными

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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С набережной пруда в Ижевске открывается прекрасный вид на город

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Снег растаял и к весне стало видно, что спуск от монумента Дружбы народов в некоторых местах остался без плит

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Ступени рядом с пандусом особенно плохо пережили скачки температур

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

У родника, расположенного также на набережной пруда в Ижевске, пострадала плитка

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Забор, который должен обезопасить пешеходов от возможного падения в воду, накренился

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Брусчатка лежит неровно: трещины, сколы и разная высота между плитками

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Местами на ливневках отсутствуют решетки

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Скамейки расшатались и стали травмоопасными

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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