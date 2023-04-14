Сломанные скамейки и отсутствие дерева обнаружила общественная палата Ижевска при проверке Центральной площади

В столице Удмуртии представители общественной палаты города и службы благоустройства проверили состояние Центральной площади после зимнего периода. В частности, был обследован участок от светомузыкального фонтана до улицы М. Горького, где за последние два года провели ремонт, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В ходе проверки зафиксировали сломанные в нескольких местах скамейки, сколы на плитках и бордюрах, а на детской площадке не оказалось некоторых элементов качелей. Кроме того, ревизионная проверка показала отсутствие одного дерева.

Представители службы благоустройства и дорожного хозяйства заявили, что до майских праздников заменят сломанные или отсутствующие рейки на скамейках, а также высадят саженец дерева.

Как отметила представитель общественной палаты Ижевска Анастасия Карманова, в целом Центральная площадь хорошо пережила зиму. «Большая часть замечаний будет устранена. Элементы детской площадки были импортного производства, из-за санкций заменить их на такие же будет сложно. Поэтому здесь необходимо продумать альтернативные варианты от российских производителей»,— рассказала госпожа Карманова.

