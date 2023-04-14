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«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения одного из старейших месторождений нефти в Западной Сибири

Компания «Россети Тюмень» завершила плановый ремонт высоковольтной подстанции «Мортымья» в ХМАО-Югре, которая обеспечивает электроэнергией одно из старейших месторождений Западной Сибири – Мортымья-Тетеревское.

Работы энергетики провели менее, чем за месяц без ограничения электроснабжения потребителей. В частности, они отремонтировали основное оборудование подстанции – два силовых трансформатора общей мощностью 50 МВА и 12 разъединителей различного класса напряжения. Техобслуживание высокочастотных заградителей и конденсаторов связи осуществлялось с привлечением автокрана с вылетом стрелы до 20 метров.

Открытое в 1961 году Мортымья-Тетеревское месторождение входит в Шаимскую группу, с освоения которой в 1960 году началось развитие нефтяной промышленности Западной Сибири.

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