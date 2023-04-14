Арестован новосибирец, сбивший насмерть пешехода

Дзержинский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя и отправил под арест на два месяца 21-летнего водителя, который на автомобиле Geely сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места ДТП. От полученных травм 45-летняя местная жительница скончалась на месте. В отношении водителя возбуждено уголовное дело/

ДТП произошло 14 апреля. Установлено, что женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. Задержать фигуранта дела полицейским удалось позже по месту проживания. По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения, сообщает полиция. Фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.

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Лолита Белова