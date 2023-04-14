Из РФ выдворят восемь мигрантов, задержанных после убийства подростка в Челябинске

Курчатовский районный суд Челябинска принял решение о выдворении восьмерых иностранцев, задержанных полицией у торгово-развлекательного комплекса «Космос» рядом с местом убийства подростка 9 апреля. Граждане Таджикистана нарушили миграционное законодательство, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным полиции, в первые сутки после преступления были установлены и доставлены в районные отделы полиции несколько десятков человек, с которыми проводилась дальнейшая работа. В ходе проверок установлено, что восемь граждан Таджикистана, легально находившиеся в России, нарушили миграционное законодательство. Их привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ) и 19.27 КоАП РФ (представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета).

По материалам полиции судом приняты решения о назначении иностранцам штрафов с административным выдворением за пределы РФ. Все восемь человек будут ждать высылки из страны в Центре временного содержания иностранных граждан.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», убийство 17-летнего юноши произошло ночью 9 апреля во время драки у ТРК «Космос». Обвинение в совершении преступления предъявлено семерым гражданам, шестеро из которых взяты под стражу.