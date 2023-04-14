Китайская школа и краснодарская гимназия договорились о сотрудничестве

Краснодарская гимназия №23 и Дуцзянъяньская экспериментальная школа иностранных языков подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации города. Церемония подписания прошла в формате видеосвязи.

В рамках сотрудничества школы намерены проводить совместные мероприятия, совершенствовать методики преподавания различных дисциплин и развития школьного сообщества

«Уверен, подписание соглашения о сотрудничестве между нашими школами станет первым важным шагом на пути выстраивания успешных, взаимовыгодных отношений»,— отметил начальник отдела зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества администрации Краснодара Алексей Луговский.

Гимназия №23 имени Героя Советского Союза Николая Жугана — учреждение с углубленным изучением английского языка. В ней учатся более 1,3 тыс. детей.

Дуцзянъяньская экспериментальная школа иностранных языков основана в 1999 году в провинции Сычуань. Сейчас в ней обучаются 3,1 тыс. человек. В школе есть специальная группа по японскому и французскому языкам, которая каждый год принимает учеников со всей провинции.

В сентябре 2022 года Краснодар и Дуцзянъянь подписали Меморандум об установлении отношений международного сотрудничества.

Наталья Решетняк

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