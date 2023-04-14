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Глава Перми предложил наградить АО «Специализированный застройщик ПЗСП» Почетной грамотой

Пермское АО «Специализированный застройщик ПЗСП» наградят Почетной грамотой города Перми. Проект постановления внесен в гордуму главой Перми Алексеем Демкиным. Как указано в документе, компания удостаивается награды «за значительный вклад в развитие города Перми в сфере строительства и в связи с 60-летием со дня создания организации». Помимо грамоты, компании вручат памятный подарок.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «ПЗСП» образовано в 1963 году как производитель товарной извести. Сегодня основными видами деятельности предприятия являются жилищное строительство, производство строительных материалов для высотного и малоэтажного строительства, продажа жилых и нежилых помещений. Акции предприятия принадлежат депутату краевого парламента Николаю Демкину, его жене Валентине и сыну Евгению Демкину. С 2018 по 2020 год ПЗСП возглавлял Алексей Демкин. После назначения господина Демкина главой Перми пост гендиректора ПЗСП занял Евгений Демкин.

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