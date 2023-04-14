«У Erti есть очевидные преимущества перед конкурентами»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает обо всех плюсах заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эрти Фото: Эрти

Грузинский ресторан Erti в Select Hotel на Павелецкой второй в новой сети. Первый открылся пять лет назад в Ростове-на-Дону и оказался настолько популярным, что ростовские рестораторы Гаджи Зулумханов и Камиль Халилов решили «масштабироваться» в Москве и не прогадали.

При всем бесконечном многообразии столичных грузинских ресторанов новый Erti вовсе не теряется на их фоне. У него есть очевидные преимущества перед конкурентами. Во-первых, мощная слаженная команда поваров: бренд-шеф обоих Erti Георгий Ли, шеф-хинкальщик Григорий Арутюнян и гриль-шеф Гайк Егиазарян — все приезжали из Ростова в Москву ставить кухню. Во-вторых, цены московского Erti пока что ничем не отличаются от ростовских и прямо-таки радуют глаз.

Средний счет полноценного грузинского обеда-ужина составляет тут 1,5 тыс. руб. В винном шкафу — сплошь грузинские наименования, их уже 250, причем все вина предлагаются побокально, стартуя с 330 руб.

И, наконец, в меню обнаружилось выдающееся блюдо, ради которого стоило бы сюда прийти, даже если бы всех прочих резонов не существовало. Это толма из фарша ягненка, обернутая поверх виноградных листьев в жировую баранью сетку, по типу французского crepinette, невероятно сочная и душистая. Подается на южнорусской овощной «икре» из печеного перца, баклажана, томатов, специй и чеснока, щедро заправленных уксусом. Все вместе незабываемо…