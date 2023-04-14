Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем известно заведение на Невском проспекте, а также о меню времен Николая II.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Санкт-Петербург сегодня — ресторан «ПалкинЪ» на Невском проспекте. На случай, если вы поехали на выходные и не знаете, где отобедать или отужинать. А здесь вам больше 200 лет истории будто на блюдечке — кушайте на здоровье! Писатель Сергей Сергеев-Ценский вспоминал, как однажды его не пускали в зал, дескать, плохо одет — без пиджака, но он, настаивая, упомянул, что его ждут Батюшков, Куприн, Аничков. Метрдотель вдруг изогнулся и почтительно произнес: «Прошу-с… Писатели могут входить даже без панталон».

Название «ПалкинЪ» от основателей — династии купцов Палкиных. В ресторане действительно любили бывать Гоголь, Достоевский, Некрасов, Чехов, Горький, Блок и многие другие. Нравилась кухня, интерьер, общая атмосфера. Вот, кстати, из меню времен Николая II: ершовая уха с расстегаями — 75 коп., борщ с гренками — 60 коп., стерлядь по-русски — 3 руб., свежий омар с соусом провансаль — 3 руб., поросенок холодный — 1,25 руб., рябчик тушеный в сметане с брусничным вареньем — 1 руб. Конечно, это не все. Много чего еще было, включая десерты и шампанское Roederer по 9,5 руб. за бутылку.

Упор здесь всегда делался на отечественные блюда. «ПалкинЪ» и сейчас называют царем русской кухни, одним из символов города. Но не будем горячиться… Историк Петр Столпянский описывает обстановку ресторана так: «Скучающий петербуржец считал своей обязанностью побывать в русском трактире Палкина, где его встречал не прилизанный или завитый в кудряшки француз, а расторопный русский малый, в кумачовой рубашке, в белом переднике сомнительной белизны».

В «Палкине» было больше 20 залов, кабинеты, прекрасные бильярдные, фонтан, тропические растения, бассейн в центре главного зала, где плавала живая стерлядь. Любил здесь бывать и Владимир Ильич Ленин с коллегами — у бедных революционеров всегда был прекрасный вкус. В общем, не просто так «ПалкинЪ» называют историческим заведением. Ну а то, что порции маловаты, ничего — потерпите до дома. Зато комплиментов от шефа достаточно.