Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о OV4 и характерных особенностях марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volvo Car Corporation Фото: Volvo Car Corporation

14 апреля считается днем рождения марки Volvo. Именно в этот день в 1927 году из ворот предприятия компании в Гетеборге выкатился первый автомобиль, который имел индекс OV4. Первые две буквы обозначали «open vagn», «открытый автомобиль». Оцените родство шведского языка с английским и немецким. Цифра 4 обозначала количество цилиндров.

В народе машину прозвали «Густав». Это вообще такая шведская традиция давать имена собственные неодушевленным предметам. Например, белые грибы (там их не очень-то собирают, предпочитая лисички) называют «Карл Юхан», а штык к винтовке столетней давности кличут «Карл Густав».

И раз мы прицепились к словам и символам, надо два слова сказать и о логотипе марки. Круг со стрелой — это и знак железа, и мужское начало, и даже символ Марса, не планеты, а древнеримского бога войны. Кстати, само название бренда тоже античное: Volvo можно перевести с латыни как «я качусь». И имя это в качестве торговой марки было зарегистрировано задолго до появления первого автомобиля Volvo, в ту пору, когда один из отцов-основателей компании занимался производством подшипников.

Автопроизводители любят рассуждать о ДНК марки. Так вот, у Volvo, вероятно, больше, чем у всех остальных, есть основания говорить, что все нынешние ценности бренда были заложены без малого сто лет назад в том самом «Густаве».

Скандинавская надежность — до серийной модели прототип испытывали самым серьезным образом. Натуральные материалы — первый Volvo это железо, дерево, кожа, правда, с синтетикой в ту пору было не очень. Опять же, безопасность: на автомобиле были зеркала заднего вида и указатели поворотов, чем в ту пору могли похвастать далеко не все автомобили. Этот список можно продолжать.

Но, думаю, все поняли, о чем я, это как деревянная лошадка, которыми приторговывал в детстве Ингвар Кампрад и которые до сих пор есть в ассортименте магазина IKEA. Ну, если вы еще не успели забыть, что это такое.