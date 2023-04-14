Послу Никарагуа в России презентовали экспортный потенциал Удмуртии

Экспортный потенциал Удмуртии обсудили глава региона Александр Бречалов и чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в России Торрес Мехия Альба Асусена в рамках рабочей встречи. Как сообщает пресс-служба правительства региона, посол также передала приветствия команданта Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В рамках рабочей встречи Александр Бречалов отметил, что регион занимает лидерские позиции в мировом масштабе — в Удмуртии выпускается 2% беспилотных систем и 20% стрелкового оружия. Кроме того, предприятия республики выпускают различные сплавы, которые используются при изготовлении гаджетов, костюмы для художественных гимнастов, а также экспортирует продукцию АПК в 27 стран мира. «И, кстати, никарагуанский кофе ижевской обжарки доставляют в 600 городов России»,— отметил руководитель региона.

«Республика Никарагуа и народ солидарны с Российской Федерацией. Нам очень интересны ваши предложения, и мы заинтересованы в установлении отношений с Удмуртской Республикой. Наша страна открыта для бизнес-миссий. У нас очень развито сельское хозяйство, и мы, к примеру, могли бы в ближайшее время обсудить генный материал»,— отметила госпожа Торрес Мехия Альба Асусена.

Стороны приняли решение организовать в ближайшие месяцы онлайн встречи для предприятий.