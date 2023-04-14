Керамика, «Жмурки» и тайны нейросети

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о керамике и нейросетях, гастроли театров, концерты и кинопоказы. Подробнее о грядущих культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

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15 апреля в Дмитриевской башне кремля откроется выставка «Керамика. От горшка до шедевра». Историю развития керамики покажут более 500 образцов из коллекции Нижегородского музея-заповедника. Также на выставке будут работать интерактивные зоны, где посетителям предложат нанести узоры на модели сосудов эпохи неолита и бронзового века, отсортировать средневековый кирпич и собрать печной изразец.

15 апреля в Пакгаузах состоится концерт «Метаморфозы арфы». Солистка оркестра La Voce Strumentale Луиза Минцаева исполнит произведения, написанные специально для арфы, и переложения сочинений. Билеты от 800 руб.

15 и 16 апреля в Театре оперы и балета – балет «Дон Кихот». В постановке образ хитроумного идальго второстепенен, на первом плане любовная история бедного цирюльника Базиля и Китри, которую отец хочет выдать замуж за богатого дворянина. Стоимость билетов от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Дмитрий Дюжев читает местную прессу во время съемок фильма "Жмурки"

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Актер Дмитрий Дюжев читает местную прессу во время съемок фильма "Жмурки"

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

16 апреля в павильоне «Кинофактура» на улице Варварской,32 состоится показ и обсуждение фильма Алексея Балабанова «Жмурки» о бандитской эпохе 90-х годов. Криминально-комедийный боевик был снят в Нижнем Новгороде. Входной билет – от 200 руб.

16 апреля Саратовский театр юного зрителя, продолжающий гастроли в Нижнем Новгороде, покажет спектакль «А зори здесь тихие». Постановка о женщинах на войне состоится в Нижегородском ТЮЗе. Стоимость билетов от 300 руб.

16 апреля в Пакгаузах пройдет концерт по циклу Франца Шуберта «Зимний путь», включающему 24 стихотворения Вильгельма Мюллера о бесцельных странствиях героя, тщетной попытке убежать от себя и страданий. Исполнители – Максим Орлов (бас) и Руслан Разгуляев (фортепиано). Билеты от 500 руб.

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20 апреля в «Заповедных кварталах» состоится выставка творческих научно-популярных проектов в жанре «книга художника», когда автор полностью создает книгу от текста и иллюстраций до печати и переплета. Выставка станет первым шагом к возрождению библиотеки нижегородского кружка любителей физики и астрономии. Вход свободный.

20 апреля в концертном зале «Юпитер» пройдет шоу Mirror of Enigma: Gregorian opera. Музыканты и хор исполнят произведения Depeche Mode, Duran Duran, Limp Bizkit, The Beatles и Rammstein в григорианском хорале. Билеты от 2 тыс. руб.

20 апреля в информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ, улица Семашко,7Б) состоится лекция «Нейросети: раскрытие тайн для простого пользователя». Посетителям расскажут о видах и возможностях искусственного интеллекта и предложат поучаствовать в интерактивном квесте. Вход свободный, предварительная регистрация на сайте ИЦАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опера "Мадам Баттерфляй" на сцене Нижегородского театра оперы и балета

Фото: предоставлено Театром оперы и балета имени Пушкина Опера "Мадам Баттерфляй" на сцене Нижегородского театра оперы и балета

Фото: предоставлено Театром оперы и балета имени Пушкина

21 апреля Театр оперы и балета покажет оперу «Мадам Баттерфляй». Молодой повеса, офицер флота, женится на юной гейше Чи-чио-сан по прозвищу Баттерфляй и уезжает в Америку. Чио-Чио-сан искренне любит и ждет его, но возлюбленный возвращается не один, а с женой. Опера пройдет на итальянском языке с построчным переводом на русский. Билеты от 300 руб.

21 апреля в «Планетарии №1» парка «Швейцария» состоится фортепианный концерт «Антология неоклассики». Музыкант Александр Кондауров исполнит саундтреки Ханса Циммера, Людовико Эйнауди, Дзе Хисаиси и Яна Тьерсена в сопровождении полнокупольной графики космоса. Стоимость билетов 1 тыс. руб.

21 апреля в Театре драмы – спектакль «Твоя Катя» по пьесе нижегородского драматурга Нины Прибутковской. Постановка основана на переписке Максима Горького и его супруги Екатерины Волжиной. Письма, которые ранее нигде не публиковались, театру предоставила правнучка писателя Екатерина Пешкова. Стоимость билетов от 700 руб.

Подготовила Елена Ковалева