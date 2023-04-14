Керамика, «Жмурки» и тайны нейросети

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о керамике и нейросетях, гастроли театров, концерты и кинопоказы. Подробнее о грядущих культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
15 апреля в Дмитриевской башне кремля откроется выставка «Керамика. От горшка до шедевра». Историю развития керамики покажут более 500 образцов из коллекции Нижегородского музея-заповедника. Также на выставке будут работать интерактивные зоны, где посетителям предложат нанести узоры на модели сосудов эпохи неолита и бронзового века, отсортировать средневековый кирпич и собрать печной изразец.
15 апреля в Пакгаузах состоится концерт «Метаморфозы арфы». Солистка оркестра La Voce Strumentale Луиза Минцаева исполнит произведения, написанные специально для арфы, и переложения сочинений. Билеты от 800 руб.
15 и 16 апреля в Театре оперы и балета – балет «Дон Кихот». В постановке образ хитроумного идальго второстепенен, на первом плане любовная история бедного цирюльника Базиля и Китри, которую отец хочет выдать замуж за богатого дворянина. Стоимость билетов от 500 руб.
Актер Дмитрий Дюжев читает местную прессу во время съемок фильма "Жмурки"
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
16 апреля в павильоне «Кинофактура» на улице Варварской,32 состоится показ и обсуждение фильма Алексея Балабанова «Жмурки» о бандитской эпохе 90-х годов. Криминально-комедийный боевик был снят в Нижнем Новгороде. Входной билет – от 200 руб.
16 апреля Саратовский театр юного зрителя, продолжающий гастроли в Нижнем Новгороде, покажет спектакль «А зори здесь тихие». Постановка о женщинах на войне состоится в Нижегородском ТЮЗе. Стоимость билетов от 300 руб.
16 апреля в Пакгаузах пройдет концерт по циклу Франца Шуберта «Зимний путь», включающему 24 стихотворения Вильгельма Мюллера о бесцельных странствиях героя, тщетной попытке убежать от себя и страданий. Исполнители – Максим Орлов (бас) и Руслан Разгуляев (фортепиано). Билеты от 500 руб.
Фото: соцсети проекта Mirror of Enigma
20 апреля в «Заповедных кварталах» состоится выставка творческих научно-популярных проектов в жанре «книга художника», когда автор полностью создает книгу от текста и иллюстраций до печати и переплета. Выставка станет первым шагом к возрождению библиотеки нижегородского кружка любителей физики и астрономии. Вход свободный.
20 апреля в концертном зале «Юпитер» пройдет шоу Mirror of Enigma: Gregorian opera. Музыканты и хор исполнят произведения Depeche Mode, Duran Duran, Limp Bizkit, The Beatles и Rammstein в григорианском хорале. Билеты от 2 тыс. руб.
20 апреля в информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ, улица Семашко,7Б) состоится лекция «Нейросети: раскрытие тайн для простого пользователя». Посетителям расскажут о видах и возможностях искусственного интеллекта и предложат поучаствовать в интерактивном квесте. Вход свободный, предварительная регистрация на сайте ИЦАЭ.
Опера "Мадам Баттерфляй" на сцене Нижегородского театра оперы и балета
Фото: предоставлено Театром оперы и балета имени Пушкина
21 апреля Театр оперы и балета покажет оперу «Мадам Баттерфляй». Молодой повеса, офицер флота, женится на юной гейше Чи-чио-сан по прозвищу Баттерфляй и уезжает в Америку. Чио-Чио-сан искренне любит и ждет его, но возлюбленный возвращается не один, а с женой. Опера пройдет на итальянском языке с построчным переводом на русский. Билеты от 300 руб.
21 апреля в «Планетарии №1» парка «Швейцария» состоится фортепианный концерт «Антология неоклассики». Музыкант Александр Кондауров исполнит саундтреки Ханса Циммера, Людовико Эйнауди, Дзе Хисаиси и Яна Тьерсена в сопровождении полнокупольной графики космоса. Стоимость билетов 1 тыс. руб.
21 апреля в Театре драмы – спектакль «Твоя Катя» по пьесе нижегородского драматурга Нины Прибутковской. Постановка основана на переписке Максима Горького и его супруги Екатерины Волжиной. Письма, которые ранее нигде не публиковались, театру предоставила правнучка писателя Екатерина Пешкова. Стоимость билетов от 700 руб.