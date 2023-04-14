В выходные в Удмуртии потеплеет до +9°С днем и ослабнет ветер

В предстоящие выходные в Удмуртии порывы ветра ослабнут до 7-12 м/с, а температура воздуха днем не поднимется выше +9°С. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, осадков в эти дни не предвидится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Так, в ночь на 15 апреля столбик термометра опустится до -3..-8°С, а днем повысится до +2..+7°С. В воскресенье, 16 апреля, температура воздуха в ночные часы окажется в пределах 0..-5°С, днем— +4..+9°С.

В понедельник, 17 апреля, сохранится погода без осадков. Температура воздуха ночью составит -1..-6°С, днем — +8..+13°С. К середине недели температурный фон продолжит повышаться.