В Крыму задержали бывших бойцов крымскотатарского нацбата

В Крыму задержали двух граждан Украины, участвовавших в деятельности запрещенного в России террористического крымскотатарского добровольческого батальона, сообщили «Ъ» в управлении ФСБ по РК и Севастополю.

По информации силовиков, двое граждан Украины 1996 и 1999 годов рождения добровольно вступили в 2017 году в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» и активно участвовали в его деятельности.

«В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы»,— уточнили в ФСБ.

Александр Дремлюгин, Симферополь