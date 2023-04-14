В Екатеринбурге откроется музей фабрики «Уралобувь»

Девелоперская компания «Первостроитель» совместно с музеем истории Екатеринбурга 20 мая откроет первый в городе «музей истории места», который будет посвящен фабрике «Уралобувь», сообщили в пресс-службе администрации Кировского района.

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На месте бывшей фабрики «Уралобувь» застройщик «Первостроитель» возвел микрорайон Университетский, а для сохранения памяти о легендарной советской фабрике решил открыть к 300-летию Екатеринбурга музейную площадку, основными экспозициями которой станут архивные материалы производства.

«Нам хотелось рассказать о богатой истории территории, которую мы развиваем, жителям города. Мы считаем своим долгом сохранить память о первых строителях Екатеринбурга и людях, ставших гордостью города и страны. Мы уверены, что знать историю места, где ты живешь – это повод для гордости и особого отношения к своему дому»,- заявил директор девелоперской компании «Первостроитель» Виктор Иванисенко.

По словам заведующего научно-информационным центром музея истории Екатеринбурга Евгения Бурденкова, в «Музее истории места» отдельное внимание будет уделено социальным и культурным объектам, окружавшим предприятие, а также современному периоду в истории места, его превращению в жилой микрорайон.

Открытие музея планируется 20 мая в рамках акции «Ночь музеев» по адресу улица Мира, 47. Позже на этой площадке планируется проводить лекции по истории города и микрорайона.

Полина Хабарова

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