Губернатор Курганской области пообещал молодым медикам субсидии на покупку жилья

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил о намерении ввести субсидию на приобретение жилья для молодых и иногородних медиков. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

По словам губернатора, два важных для региона решения были приняты по итогам визита в Курганский медицинский колледж и встречи со студентами. «Для молодых и иногородних специалистов-медиков, имеющих среднее и высшее образование, приезжающих либо остающихся работать в городе, введем субсидию на приобретение новой квартиры в многоквартирных домах»,– сообщил Вадим Шумков.

Второе решение – это комплексная модернизация колледжа, запланированная на 2024 год. На эти цели регион планирует выделить 30 млн руб.