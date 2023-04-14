Башкультнаследие отказалось включать в реестр объектов культнаследия здание в Инорсе

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии отказало во включении в единый госреестр объектов культурного наследия «Комплекса четырехэтажных жилых домов», расположенного в Уфе на улице Ферина, 3. Соответствующий приказ, подписанный и. о. начальника управления Салаватом Кулбахтиным, опубликован на портале правовой информации.

Дом будет также исключен из перечня выявленных объектов культурного наследия, говорится в приказе.

В настоящее время это многоквартирный кирпичный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже, сложной конфигурации. Здание было построено в 1939 году для работников Уфимского моторного завода по производству дизельных двигателей для комбайнов. В последствии было передано государственному союзному заводу №26 Наркомата авиационной промышленности СССР (сейчас это ПАО «ОДК-УМПО»).

В 2021 году Региональный оператор капремонта отбирал подрядчика по ремонту фасадов и крыш памятников культурного наследия, в том числе «Комплекса четырехэтажных жилых домов».

В прошлом году в отношении объекта выполнялась государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Дим Абдулгужин пришел к выводу, что историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью здание не обладает, включать его в реестр нецелесообразно. В акте экспертизы говорится, что дом неоднократно приспосабливался под нужды жильцов и организации, производились перепланировки помещений, возникали дополнительные входные группы, что искажало его первоначальный облик. Это привело «к утрате объектом историко-культурного значения и сделало из него обычный современный многоквартирный жилой дом».

Ранее во включении в реестр было отказано соседнему «Комплексу из четырехэтажных жилых домов».

Влада Шипилова

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