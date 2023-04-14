«Россети Урал» направят 500 млн рублей на модернизацию сетей в Челябинской области

ПАО «Россети Урал» в этом году направит более 500 млн руб. на модернизации сетевой инфраструктуры в восьми муниципалитетах Челябинской области. На этих территориях активно строится жилье, отмечают в энергетической компании.

Работы пройдут на объектах, которые снабжают электроэнергией жителей сел Кременкуль, Долгодеревенское, поселков Медиак, Мирный, Красное Поле и Вавиловец Сосновского района, деревни Круглое (Красноармейский район) и поселков Копейска. До конца года планируется увеличить установленную мощность подстанций «Кременкуль», «Долгая» и «Есаулка» — трансформаторы в них заменят на более мощные. Для оптимизации электроснабжения деревни Круглое установят десять комплектных трансформаторных подстанций.

«Финансирование на реализацию мероприятий по повышению качества электроэнергии выделяется из средств на реализацию инвестиционной программы, программы технического обслуживания и ремонтов компании», — сообщают в компании.