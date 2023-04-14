В Херсонской области отменили комендантский час на Пасху

Действие комендантского часа на территории Херсонской области в ночь с 15 на 16 апреля отменяется в связи с празднованием Пасхи. 17 апреля объявлен выходным днем. Соответствующий указал подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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«Православные верующие и все люди, чтящие традиции, будут иметь возможность достойно и радостно отметить Воскресение Христово»,— указал в своем Telegram-канале Владимир Сальдо.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, в свою очередь, решил комендантский час не отменять. Он указал, что для обеспечения безопасности жителей региона пасхальные богослужения пройдут с учетом временных ограничений.

30 сентября 2022 года Херсонская область была присоединена к России вместе с Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Запорожской областью. После вывода российских войск с правого берега Днепра Херсон перешел под контроль Украины, там комендантский час действует с 19:00 до 06:30. На подконтрольной России территории Херсонской области комендантский час длится с 22:00 до 5:00.