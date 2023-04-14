С нижегородской волонтерской организации взыскивают президентский грант

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества к «Нижегородской службе добровольцев». Согласно решению суда, с организации взыскали грант в размере 1,57 млн руб., который был ей перечислен в 2019-2020 годах на проект по созданию в Нижегородской области сети ресурсных центров добровольчества.

Причиной взыскания стало то, что общественная организация документально не отчиталась о расходах полученных средств, не вернула неиспользованные из суммы гранта 20 тыс руб. и нецелевым образом потратила 1 рубль 23 копейки. Дело было рассмотрено без участия «Нижегородской службы добровольцев», судебное решение в законную силу не вступило.

Иван Сергеев