Более тысячи жителей Кубани получили компенсацию за газификацию

В Краснодарском крае более тысячи жителей получили компенсацию за газификацию внутри земельного участка в 2023 году. Из бюджета региона на эти цели выделили 100 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, в 2022 году в Краснодарском крае увеличили выплату гражданам с 75 до 100 тыс. руб.

«В связи с ежегодной индексацией сегодня компенсация составляет до 105 тыс. руб. В 2022 году господдержкой воспользовались около 600 человек, а в этом году — уже более тысячи жителей региона»,— отметил Андрей Прошунин.

Кроме того, в регионе утвердили порядок, по которому средства напрямую перечисляют на расчетный счет газораспределительной организации. Компенсацию могут получить 17 категорий граждан: инвалиды, пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, участники Великой Отечественной войны, контрактники, мобилизованные, добровольцы СВО и члены их семей.

Олег Исаев

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