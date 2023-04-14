На строительство экотехнопарка в Крымском районе планируют привлечь 1,6 млрд рублей

В строительство экопромышленного парка в Крымском районе Кубани планируют привлечь более 1,6 млрд руб. инвестиций. Его возведут на участке площадью почти 100 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Сейчас уже три резидента готовы зайти на эту площадку. Строительство этих предприятий позволит привлечь более 1,6 миллиарда рублей инвестиций, а их запуск — создать порядка 200 рабочих мест. Основные объекты промышленной инфраструктуры парка планируем создать в течение ближайших двух лет»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Парк будут строить по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла». На его территории разместят производства по переработке вторичных ресурсов и сырья, а также по выпуску продукции из вторичного сырья. Реализацию проекта начнут после утверждения новой концепции комплексной системы обращения с отходами. В промпарке планируют создать базовую инфраструктуру, в том числе научно-технический центр для совместного использования резидентами и управляющей компанией.

Сейчас на Кубани вторичной переработкой сырья для его дальнейшего использования в производстве собственной промышленной продукции занимаются 13 предприятий. Всего в регионе действуют шесть промпарков, оснащенных необходимой инфраструктурой. На их территории работает 35 резидентов.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram