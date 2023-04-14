В Казани могут ввести абонементы на платную парковку

Власти Казани в данный момент рассматривают вариант с внедрением абонементов на платную парковку. Об этом на архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги. Весенние встречи» сказал глава комитета по транспорту Амир Сафин.

«Предложения подготовлены, они сейчас на обсуждении и в ближайшее время о них узнают все жители и гости города», — отметил господин Сафин.

При этом цену абонементов он уточнять не стал. По его словам, Казань планируют поделить на три зону: центр, близлежащие районы и отдаленные районы. Стоимость будет зависеть от территории.

"Ъ-Казань"