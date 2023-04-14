Exeed готовит электромобиль под брендом Exlantix

Марка Exeed, премиальный суббренд компании Chery, анонсировала создание нового суббренда Exlantix, первенцем которого станет электрический лифтбек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Exeed Exlantix Фото: Exeed Exeed Exlantix Фото: Exeed Следующая фотография 1 / 2 Exeed Exlantix Фото: Exeed Exeed Exlantix Фото: Exeed

Заявлено, что модель будет отличаться спортивными характеристиками и спортивным же дизайном кузова. Детальная информация о грядущей премьере пока не раскрывается, но известно, что новинка семейства Exlantix получит полностью электрическую силовую установку.

Напомним, в гамму суббрендов марки Chery также входят другие марки, включая представленные в России Exeed и Jetour, марки Covin, Karry, Qoros и другие, которых нет на российском рынке.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK