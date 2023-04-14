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Коммерсантъ FM
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Exeed готовит электромобиль под брендом Exlantix

Марка Exeed, премиальный суббренд компании Chery, анонсировала создание нового суббренда Exlantix, первенцем которого станет электрический лифтбек.

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Exeed Exlantix

Exeed Exlantix

Фото: Exeed

Exeed Exlantix

Exeed Exlantix

Фото: Exeed

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Exeed Exlantix

Фото: Exeed

Exeed Exlantix

Фото: Exeed

Заявлено, что модель будет отличаться спортивными характеристиками и спортивным же дизайном кузова. Детальная информация о грядущей премьере пока не раскрывается, но известно, что новинка семейства Exlantix получит полностью электрическую силовую установку.

Напомним, в гамму суббрендов марки Chery также входят другие марки, включая представленные в России Exeed и Jetour, марки Covin, Karry, Qoros и другие, которых нет на российском рынке.

Максим Вершинин

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