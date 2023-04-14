Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы принесли сразу несколько неожиданных результатов. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Севильей» (2:2), а «Байер» также на своем стадионе разошелся миром с бельгийским клубом «Юнион» (1:1). «Ювентус» обыграл «Спортинг» 1:0, и с тем же счетом «Фейеноорд» одолел «Рому». Но после еврокубков, как всегда, в жизнь поклонников футбола возвращаются национальные чемпионаты. В ближайший уикенд будут сыграны матчи 23-го тура РПЛ. Возможные исходы этих встреч спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Какой матч центральный, на ваш взгляд, в рамках 23 тура?

— Во-первых, это ретровывеска «Торпедо»—«Спартак», московское дерби, и, конечно, «Ростов»—«Зенит». Потому что у команды Валерия Карпина, пожалуй, последний шанс сохранить хоть какую-то интригу в чемпионате. Если выигрывает «Зенит» в этом матче, то его преимущество над любой второй командой составит 12 очков. Если «Спартак» побеждает и набирает 45-57 очков — все, чемпионская гонка завершена. И смотреть матчи «Зенита» станет многим скучнее. Поэтому я бы выделил эти два матча.

— Начнем тогда с «Ростова» и «Зенита». В этой игре встретятся команды, которые расположились на первом и втором местах турнирной таблицы. Я смотрю на букмекерские расклады в «Лиге ставок», и становится грустно: 1,65 на победу «Зенита» и 5,4 на победу «Ростова». Положа руку на сердце, не верю я в победу «Ростова». Потому что «Зенит» сейчас просто машина, футбольные убийцы, и тем более они идут к чемпионству со всеми этими многомиллионными зарплатами и бразильскими ребятами. Неужели есть у «Ростова» хоть какие-то шансы в таких условиях?

— Я думаю, что есть. Кто ожидал, что команда будет на втором месте? Сам Карпин говорит, мол, это аномалия, что мы так высоко. Мы видим, что творит команда в матчах этого чемпионата, постоянно отыгрывается с 0:2. Мы видели матч против «Оренбурга» — то же самое. На последних минутах команда в очередной раз вытащила игру. Поэтому может быть все что угодно. Что же касается «Зенита», давайте будем откровенными, даже его болельщики признают, что после Нового года с тем составом, который есть сейчас, команда не играет на уверенное чемпионство и на тот отрыв, который есть у нее в чемпионате.

— При этом ничья идет с коэффициентом 4,4 в «Лиге ставок». Так что можно подумать о таких рискованных историях совершенно точно.

— У нас все что угодно может произойти — это чемпионат России, Российская премьер-лига. Поэтому, мне кажется, тот, кто как раз ставит на верные матчи на играх чемпионата России, тот постоянно проигрывает.

— То, что в футболе может произойти все что угодно, нам показал матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед»—«Севилья». «Манчестер» до 84-й минуты вел 2:0, потом сам себе забил два мяча и устроился на 2:2. Это было абсолютно феерично. Если же возвращаться к «Торпедо» и «Спартаку», здесь идет разрыв коэффициентов. 7,6 на победу «Торпедо» и 1,42 на победу «Спартака», 4,9 — на ничью. «Торпедо» просто зажали в угол, нужно выходить, оставаться в РПЛ или по крайней мере пытаться это сделать. Неужели смогут против «Спартака» сыграть как надо?

— На самом деле, кажется, что да. Потому что у «Спартака» нет Квинси Промеса, и непонятно, когда он еще сыграет. Я сейчас смотрю информацию на Transfermarkt по перебору желтых карточек, и пишут, что у Александра Соболева больше, чем надо. Если это правда, и он не сыграет, то это вообще беда, потому что у Шамара Николсона тоже проблемы со здоровьем. Непонятно, будет ли Виктор Мозес. Мы представляем, что у «Спартака» не будет такого суперзабивного нападающего в этой игре.

Кроме того, с приходом Пепа Клотета «Торпедо» приятно заиграл. Команда забивает, возникает такое чувство, что она перестала бояться и мириться с той судьбой, которая ей уготована. Как заиграл Александр Рязанцев, что там начал творить Игорь Лебеденко, боже мой! Они словно проснулись после многовековой спячки. Поэтому вполне возможно, что «Спартаку» будет тяжело. Тем более что после зимы команда не вернулась и вообще не показывает того футбола, который впечатлял до паузы.

— Если говорить о футболе как о зрелище, я бы с большим удовольствием посмотрел игру «Оренбург»—«Локомотив» в воскресенье. Согласны, что в Оренбурге нас ждет огненный футбол или есть что-то поярче, на ваш взгляд?

— Я согласен, что один из интереснейших матчей в плане футбола — это, конечно, матч в Оренбурге. «Локомотив» как-то сильно преобразился, и тут непонятно, это работа Михаила Галактионова или гений Артема Дзюбы — он пришел, и команда начала играть. Мы даже вспоминаем матч с «Зенитом», как все на самом деле неплохо могло бы сложиться для «Локомотива», особенно в первом тайме. Но вот такое бывает, когда Матео Кассьерра забивает первый мяч в сезоне в чемпионате России — победный. Но в целом игра «Локомотива» понравилась. «Оренбург» тоже впечатляет в этом сезоне. И если брать в целом всех тренеров и кого-то стоит назвать открытием этого сезона, то, конечно, это Марцел Личка, который даже без Владимира Писарского, ушедшего в «Крылья Советов», смог наладить игру.

— «Лига ставок» дает 2,95 на победу «Локомотива». Хорошая история или рискованная все-таки?

— На самом деле, неплохая, потому что команда наконец-то начала подниматься и соответствовать своему уровню. Можно еще рискнуть и поставить на гол Дзюбы, который безумно злой после того, что он ничего не смог сделать в матче против «Зенита», и это ему надо. В итоге все ополчились на него, почти никто не говорит про поражение «Локомотива», все говорили после матча исключительно про Дзюбу. А он подпитывается этой негативной энергетикой, ненавистью к себе, этим ворчанием. И после подобных моментов он всегда выдает шикарные матчи.

— В «Лиге ставок» есть такое пари — на Дзюбу «тотал 10,5», меньше или больше, то есть на то, что он забьет 11 мячей. Сейчас у него 6, по-моему. На то, что забьет, можно поставить с коэффициентом 1,72, что нет — с коэффициентом 2,05. В итоге забьет или нет?

— Я думаю, что, конечно, Артем забьет, там еще играть и играть. 22-й тур только завершился, и 23-й начинается, поэтому еще матчей у него много. Но 1,7 — это скучная ставка, почти верняк. Я бы выбирал варианты с коэффициентом выше 2.

— Все говорят, что любят большие коэффициенты, я их тоже очень люблю. Мне, например, нравится ставка с коэффициентом 6 на победу «Нижнего Новгород». Потому что Сергей Юран наобещал, что «Нижний Новгород» останется в РПЛ, никуда не вылетит. И вообще там играют классные ребята, а у «Динамо» вроде как игры нет. На первый взгляд «Динамо» фаворит, но победа «Нижнего Новгорода» идет за 6. Можно так рискнуть?

— Я бы не рисковал, потому что пока мне даже с приходом Юрана вообще не нравится «Пари НН». В последнем туре в матче против «Краснодара» Тимур Сулейманов из «Пари» получил желтую карточку, она для него уже четвертая в сезоне, и он пропустит эту игру. А Сулейманов в данный момент лучший их бомбардир и человек, который как раз вытаскивал матчи «Нижнего» в этом сезоне. И его не будет. Я лично не верю не только в победу «Пари НН» в гостях против «Динамо», но даже в то, что «Динамо» может потерять очки.

— ЦСКА — главный фаворит на серебро, как считают эксперты — играет в Екатеринбурге с «Уралом». 2,15 на победу ЦСКА в «Лиге ставок» и 3,65 на победу «Урала». Хороший расклад?

— В принципе, да, на ЦСКА можно поставить, потому что команда в отличной форме сейчас находится, в отличие от «Урала». Тем более Виктора Гончаренко не будет, сейчас он дисквалифицирован. Поэтому, наверное, да.