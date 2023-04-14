На капремонт 58 домов в Башкирии выделят до 295 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на аукционе 27 апреля выберет подрядчика капремонта лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов в 175 подъездах 58 многоквартирных домов в Уфе, Агидели и Мечетлинском районе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 295,14 млн руб., он будет оплачен из бюджета Башкирии и муниципалитетов.

Дешевле всего обойдется капремонт в пятиэтажном доме на улице Мира, 14 в Агидели (640 тыс. руб.), дороже — в 12-этажном доме на улице Максима Рыльского, 5 в Уфе (23,33 млн руб.).

Выполнить работы подрядчик обязан до 21 ноября.

Майя Иванова

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