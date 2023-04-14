В Омской области построят животноводческий комплекс за 2,5 млрд рублей

В Омской области АО «Племенной конный завод "Омский"» ведет строительство строительство комбикормового завода мощностью 2,5 тыс. тонн готовой продукции в месяц из собственного сырья. Стоимость проекта оценивается в 250 млн руб., сообщает правительство региона.

Инвестором проекта выступает сам конезавод. Ранее предприятие сообщило, что также приступило к строительству крупного животноводческого комплекса на 1,8 тыс. голов коров. В составе первой очереди объекта будут построены доильно-молочный блок, родильное отделение, телятник. Объем собственных инвестиций в проект составит 2,1 млрд руб. Еще 400 млн руб. предприятию предоставит Омская область в качестве инфраструктурного бюджетного кредита под 3% по федеральной программе для создания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры: водопроводные, электрические сети, природный газ и обновление дороги к новой площадке сельхозпроизводства.

Весной 2021 года власти региона сообщали, что под строительство комплекса отведен участок 80 га., строительство фермы позволит создать дополнительно 50 рабочих мест.

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Лолита Белова