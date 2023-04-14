На Кубани выявили 171 случай COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 171 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 64 случая, в Сочи — 15, в Ейском и Лабинском районах — по 11. Семь человек заболели в Горячем Ключе, по пять — в Новороссийске, Кавказском, Северском и Темрюкском районах, по четыре — в Абинском и Успенском, по три — в Анапе, Красноармейском, Павловском и Тбилисском, по два — в Брюховецком, Динском, Курганинском и Тимашевском. Еще по одному жителю заразились в Геленджике, Апшеронском, Белоглинском, Белореченском, Выселковском, Кореновском, Крымском, Кущевском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Староминском, Тихорецком, Туапсинском и Усть-Лабинском районах.

На амбулаторном лечении находятся 1015 человек, в стационарах — 219. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 359 892 случая коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 347 476 человек, скончались — 11 182 пациента.

Татьяна Ручкина

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