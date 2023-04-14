Призер Олимпийских игр подал документы на праймериз «Единой России» по довыборам в заксобрание

Российский спортсмен-саночник, уроженец Чусового Альберт Демченко подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) партии власти на дополнительных выборах депутата в Законодательное собрание Пермского края по одномандатному округу №17. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией в округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Альберта Демченко в соцсети Фото: страница Альберта Демченко в соцсети

Альберт Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратным серебряным призером чемпионата мира 2012 года, четырехкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира-2004/2005, многократным чемпионом России. В апреле 2021 года господин Демченко был назначен советником губернатора Пермского края по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью.

Мандат депутата заксобрания по округу №17 стал вакантным после перехода парламентария по данному округу, председателя комитета по развитию инфраструктуры Антона Удальева в правительство Москвы. Довыборы состоятся в сентябре, в единый день голосования. «Единая Россия» выберет кандидата от партии по округу №17 по результатам предварительного голосования. Документы на участие в праймериз подали: руководитель пермского отделения «Молодой гвардии Единой России» Ринат Сагидуллин, начальник МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» Дмитрий Аликин, директор строительно-монтажной компании «Индустриальные технологии» Антон Сунгуров и студентка ПГНИУ Елизавета Белобородова.