Жителю Краснодара грозит до 8 лет колонии за предложение взятки полицейскому

В суд направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на жителя Краснодара, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stock.adobe.com Фото: stock.adobe.com

14 февраля 28-летний житель Краснодара перевозил людей по частному найму и без соответствующей лицензии. За это предусмотрена административная ответственность. Чтобы ее избежать, молодой человек предложил сотруднику полиции взятку, но получил отказ. Однако молодой человек настойчиво попытался передать 15 тыс. руб., положив их на рабочий стол полицейского.

При этом сотрудник полиции составил соответствующее уведомление о склонении к коррупционному преступлению. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконного бездействия). Он признал вину. Теперь уголовное дело направлено в Приморский районный суд Новороссийска для рассмотрения. Парню грозит до восьми лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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