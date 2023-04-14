Ландшафтный пожар между двумя деревнями произошел в Удмуртии

В Удмуртии по Сарапульскому тракту между деревнями Старый и Новый Чультем загорелась сухая растительность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. В настоящее время пламя быстро охватывает большие территории из-за сильного порывистого ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Ситуация осложняется тем, что существует угроза распространения огня на населенный пункт. Пожарным удалось не допустить перехода пламени на жилые дома, в настоящее время принимаются все необходимые меры.

В тушении задействованы все необходимые силы и средства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Позднее, в 14:08, в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии сообщили о ликвидации открытого горения.