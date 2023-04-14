Зарубежные СМИ: Какими будут последствия утечки данных Пентагона?

Пентагон после утечек секретных данных пересмотрит процедуры контроля доступа к внутренним файлам. Оценить ущерб и провести реформу систем безопасности распорядился глава министерства обороны США Ллойд Остин. Шеф Пентагона также призвал подчиненных сообщать о любых подозрительных действиях коллег, касающихся секретных материалов. Вместе с тем масштаб утечки документов, которые якобы опубликовал сотрудник массачусетского подразделения Национальной гвардии США Джейк Тейшера, все еще не ясен. К расследованию подключились Минюст и ФБР. В СМИ между тем обсуждают, какие последствия будет иметь этот инцидент как для внутренней политики США, так и для их отношений с другими странами. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Сотню секретных документов, вероятно, слил в Сеть младший сотрудник Нацгвардии Джейк Тейшера. Bloomberg называет его «подмастерье по кибертранспортным системам». Если уж у него есть доступ к таким файлам, то у кого нет, задается вопросом агентство. По данным Национального центра контрразведки и безопасности, по состоянию на 2019 год к закрытым папкам было допущено почти 3 млн человек. Система массового обмена документами между различными службами США была разработана после терактов 11 сентября 2001 года. Идея заключалась в том, что широкое распространение разведданных должна помочь предотвратить новую атаку, пояснило агентство.

После слива весь мир увидел конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Ближнем Востоке, России, Украине… Но реакция была довольно сдержанной. Просто все привыкли к несанкционированному раскрытию информации, полагает Bloomberg. После громкого разоблачения, которое устроил сотрудник АНБ Эдвард Сноуден 10 лет назад, были еще десятки мелких сливов, которые говорят о пробелах в системе безопасности США.

Reuters отмечает, что даже в самом Вашингтоне не сразу отреагировали на новый слив. Тейшейра арестовали только через неделю после того, как об утечках стало широко известно, а сами публикации появились в Сети еще в январе. Этот эпизод поставил США в неловкое положение, раскрыв слежку за собственными союзниками, включая Израиль, Южную Корею, Турцию, Великобританию… Несколько стран предпочли заявить о том, что в слитых файлах много неточных и недостоверных данных.

Болезненнее других отреагировала Украина. Politico отмечает, что гнев Киева связан не столько с оценкой украинской военной готовности или с выявленной нехваткой вооружений, сколько с пессимизмом в отношении шансов страны вернуть контроль над значительными территориями. Публично украинские власти заявляют о несущественности утечек и о том, что отношениям с Америкой они не повредят.

Вместе с тем за кулисами украинские чиновники признаются, что разочарованы скептической позиций Вашингтона. Кроме того, по данным Politico, из-за утечек Киеву пришлось вносить коррективы в свои тактические планы. Так, контрнаступление, которое должны были провести весной, возможно, отложено на июнь.

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