Владимир Путин посетит пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин будет присутствовать на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, которое состоится в ночь с 15 на 16 апреля. Об это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Завтра президент будет на пасхальном богослужении. Он будет в храме Христа Спасителя»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

По словам пресс-секретаря российского президента, на праздничном столе у Владимира Путина, «как у всех людей, как у всех христиан», будут пасхальные куличи и крашеные яйца.

Владимир Путин, как правило, посещает пасхальное богослужение именно в храме Христа Спасителя. В пасхальных торжествах вне столицы он участвовал лишь дважды. В 2000 году президент был в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, а в 2003-м — в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. В 2020 году Владимир Путин пропустил пасхальную службу из-за пандемии COVID-19.

Милена Костерева