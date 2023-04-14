Согласованы участки в Нижегородской области под инвестпроекты на 2 млрд рублей

Совет по земельным отношениям одобрил 10 заявок на выделение участков в Нижегородской области под инвестпроекты с объемом вложений 2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, одобрена заявка АО «ВВМЭСС» на участок на улице Коновалова. Компания планирует построить там производственно-складское помещение. Объем инвестиций оценивается в 500 млн руб., площадь участка – 80 тыс. кв. м.

Для ООО ТСК «Промэс» согласованы два участка в Автозаводском районе под производство компонентов для тяжелой промышленности. Объем вложений – 300 млн руб., площадь участков составляет 94 тыс. и 50 тыс. кв. м.

Также совет одобрил предоставление участка площадью 70 тыс. кв. под складской комплекс ООО «Синтез-Парк» в Дзержинске (объем инвестиций – 750 млн руб.), участка площадью 58 тыс. кв. м в Кстовском округе для строительства гаражей и мастерских ООО «Дорожник» (80 млн руб.) и участа площадью 4,9 тыс. кв. м в Каменках Богородского района для строительства очистных сооружений (150 млн руб.).

Анастасия Еремина