Средняя стоимость частного дома в Челябинске за год выросла на 16%

В апреле средняя стоимость частного дома в Челябинске и его ближайших пригородах составила 5,8 млн руб. Это на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 49% — чем в том же периоде 2021-го. Об этом в своем исследовании сообщает «Циан. Аналитика».

Среди городов-миллионников в среднем наиболее сильно за год подорожали частные дома в Волгограде — на 29%, до 3,8 млн руб. Ощутимый рост отмечен в Краснодаре (+25%, 13 млн руб.) и Ростове-на-Дону (+14%, 7,7 млн руб.). Снижение цен затронуло Москву (-10%) и Санкт-Петербург (-6%). За год не изменилась средняя стоимость дома в Воронеже.