Имущество обанкротившегося ростовского элеватора «Ковш» выставлено на торги

Имущественный комплекс ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» выставлен на торги в рамках процедуры банкротства. Об этом сообщается на сайте ЕФРСБ.

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Покупателям предложено три лота. Наиболее крупный из них с начальной ценой 901 млн руб. включает в себя земельный участок площадью 2,5 га для эксплуатации складских и производственных помещений, здание элеватора площадью 4,2 тыс. кв. м, причальную стенку длиной 193 м и другие здания и сооружения (склад, котельная, трансформаторная и прочее), а также оборудование.

Два других лота включают в себя оборудование, комплектующие и инструмент.

Производственный комплекс портового элеватора «Ковш» находится на левом берегу Дона напротив ростовского речного вокзала.

ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» было признано банкротом в 2021 году в связи с задолженностью в размере 2,105 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания создана в 2015 году, она принадлежит ООО «Южный зерновой терминал», бенефициаром которой является Сергей Соловейчик. Он же является учредителем ООО «Агрофуд» (компания занимается оптовой торговлей зерном).

Вадим Водолазов