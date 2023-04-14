Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Имущество обанкротившегося ростовского элеватора «Ковш» выставлено на торги

Имущественный комплекс ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» выставлен на торги в рамках процедуры банкротства. Об этом сообщается на сайте ЕФРСБ.

Фото: «Ъ-Юг»

Фото: «Ъ-Юг»

Покупателям предложено три лота. Наиболее крупный из них с начальной ценой 901 млн руб. включает в себя земельный участок площадью 2,5 га для эксплуатации складских и производственных помещений, здание элеватора площадью 4,2 тыс. кв. м, причальную стенку длиной 193 м и другие здания и сооружения (склад, котельная, трансформаторная и прочее), а также оборудование.

Два других лота включают в себя оборудование, комплектующие и инструмент.

Производственный комплекс портового элеватора «Ковш» находится на левом берегу Дона напротив ростовского речного вокзала.

ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш» было признано банкротом в 2021 году в связи с задолженностью в размере 2,105 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания создана в 2015 году, она принадлежит ООО «Южный зерновой терминал», бенефициаром которой является Сергей Соловейчик. Он же является учредителем ООО «Агрофуд» (компания занимается оптовой торговлей зерном).

Вадим Водолазов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...