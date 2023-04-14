Xiaomi выступила против обвинений в «спонсировании российской агрессии» от украинских властей

Китайский производитель электроники Xiaomi выступил против решения украинских властей включить его в список «международных спонсоров войны». В компании подчеркнули свое право предоставлять любому человеку доступ к связи и информации.

«Xiaomi — глобальная корпорация, которая поставляет высококачественные смартфоны и бытовую технику потребителям по всему миру. Мы твердо убеждены в том, что каждый потребитель во всем мире имеет право получать доступ к средствам связи и информации в интернете. Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире»,— говорится в заявлении на сайте компании.

13 апреля Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) объявило о внесении Xiaomi в перечень «международных спонсоров войны». Решение обосновали тем, что Xiaomi продолжила работу в России после начала военной операции на Украине. По данным НАПК, в третьем квартале 2022 года Xiaomi увеличила свои поставки в Россию на 39%. По мнению украинских властей, все это прямо свидетельствует о спонсировании Xiaomi «российской агрессии».

Милена Костерева