Меры безопасности усилят в регионах Сибири на Пасху

Особые меры безопасности введут в Иркутской и Кемеровской областях в преддверии Пасхи. Они приняты с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций во время празднования. Период режима повышенной готовности продлится с 15 по 17 апреля.

«Главам муниципальных образований рекомендовано уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также глава региона поручил проинформировать население как связаться с оперативными службами и подготовить силы и средства к возможному возникновению чрезвычайных ситуаций.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил главам муниципалитетов организовать дежурство во время богослужений в православных храмах, совместно с правоохранительными органами обеспечить антитеррористическую и пожарную безопасность. По его оценке, ночные богослужения в регионе посетят более 24 тыс. верующих.

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Лолита Белова