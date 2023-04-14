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ПАО «Синтез» приняло участие во Всероссийской ярмарке вакансий

ПАО «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») приняло участие во Всероссийской ярмарке вакансий, которая прошла в Курганской областной филармонии. В рамках мероприятия более 1000 человек получили возможность найти работу, напрямую пообщавшись со специалистами по подбору персонала. Потенциальные сотрудники, заинтересованные в работе на «Синтезе» (входит в «Биннофарм Групп»), появились сразу – уже на второй день они получили возможность лично посетить производственные цеха и музей предприятия, большинство из них уже трудоустроено.

Борис Жоров, операционный директор ПАО «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп»): «Фармацевтический завод «Синтез» входит в десятку крупнейших отечественных производителей медикаментов, являясь предприятием с многолетней историей - в этом году ему исполняется 65. На протяжении всех этих лет главной ценностью для нас оставались люди. На ПАО «Синтез» создаются все условия для того, чтобы сотрудники осознавали свою причастность к важному делу – заботе о здоровье пациентов и вместе с тем чувствовали себя комфортно. Работа на нашем предприятии означает стабильность и надежность, мы гарантируем высокую культуру производства, работу на современном оборудовании, динамичное развитие в трудовом коллективе».

На предприятии действует множество программ, среди которых бесплатные обеды, система гибких льгот, оказание материальной помощи в различных жизненных ситуациях. ПАО «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») активно сотрудничает с ВУЗами Зауралья, где его сотрудники проходят обучение за счет компании, активно участвует в благотворительных мероприятиях.

Александр Кондратов, начальник управления по труду и занятости Курганской области: ПАО «Синтез» является градообразующим. Мы видим, что его руководством делается много для комфорта и удобства сотрудников. В этом году предприятию исполняется 65 лет, им многое сделано для развития региона, особенно в части науки, культуры и благотворительности. ПАО «Синтез» обеспечено всем для того, чтобы сделать здесь успешную карьеру и всегда ждет мотивированных людей, готовых присоединиться к его команде для достижения новых высот».

ПАО «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») расширяет штат в отделе контроля качества и в отделе обеспечения качества и приглашает на работу химиков, лаборантов химического анализа, микробиологов, специалистов по качеству, а также инженеров по валидации. Также рассматривается трудоустройство сотрудников без опыта - слесарь, стерелизаторщик, укладчик-упаковщик, машинист-таблетировщик.

"Биннофарм Групп" - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов.

Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM).

«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь).

«Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании.

Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research.

Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

ООО «Биннофарм Групп»

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