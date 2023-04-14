Пермьстат: лидерами по росту цен в марте стали сливочное масло и медикаменты

В марте 2023 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги вырос на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Цены на продукты питания снизились на 0,2%. Лидерами по снижению цен стали крупы (–8%), пельмени (–5,9%) и пряники (–5%). При этом в диапазоне от 2% до 5% подорожали сливочное масло, сахар, консервы, яйца, сыры, пакетированный чай.

Среди непродовольственных товаров лидерами по росту стоимости стали медикаменты (+0,8%), табачные изделия (+0,7%) и обувь (+0,5%). Наибольшее снижение цен зафиксировано на телерадиотовары (–6,2%), а также моюще-чистящие средства (–1,2%).

Основное влияние на сложившийся индекс цен на услуги оказал рост цен на экскурсионные услуги (+11,5%), зарубежные туры (+11,4%), проезд на поездах (+3,4%). При этом стоимость авиабилетов снизилась в марте на 7%.