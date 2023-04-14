«И к городу, и к региону надо подходить как к серьезному туристическому проекту»

В 2022 году донской регион посетило около 4 млн туристов. Такие данные привело правительство Ростовской области со ссылкой на компанию «МТС», которая зафиксировала всех транзитных путешественников, следовавших через регион. Для того чтобы турпоток на Дон стабильно возрастал, надо разработать и реализовать две комплексные программы с привлечением всех заинтересованных сторон. Одна — для области, другая — для Ростова-на-Дону как мегаполиса и центра агломерации, уверена Татьяна Нечепаева, владеющая одним из старейших туристических агентств юга России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ООО «ТКФ “Рейна-Тур НТВ”» Фото: предоставлено ООО «ТКФ “Рейна-Тур НТВ”»

— Правительство Ростовской области поставило перед отраслью задачу — увеличение туристического потока в регион на 10-15% в год. На ваш взгляд, задача посильная или нет?

— Выполнение программы минимум — рост турпотока на 10% или 15% в год — от наших усилий почти не зависит. Такой прирост будет идти естественным путем, потому что растет число путешествующих на море, курорты Кавминвод или в Адыгею. Весь этот трафик с севера на юг идет через Ростовскую область. С открытием автомобильного обхода Аксая в текущем году и по мере развития новых российских территорий количество транзитных туристов увеличится, а многие из них на сутки-двое будут останавливаться в Ростове-на-Дону — отдохнуть, погулять, дух перевести.

Другое дело, если ставить более амбициозные цели. Например, увеличение турпотока на 30-40% в год. В этом случае от нас и других заинтересованных в развитии туризма сторон потребуются дополнительные усилия. Но разовые акции, энтузиазм отдельных компаний и людей (как происходит сейчас) к ощутимому результату не приведут. И в Ростовской области, и в Ростове-на-Дону нужна комплексная программа развития туризма, которая включала бы сотни мер: от модернизации транспортной системы и благоустройства территорий до развернутого календаря событий, подготовки профессиональных гидов и создания новых уникальных маршрутов.

— То есть нужно ориентироваться на опыт Таганрога, где сейчас реализуется комплексная масштабная программа стоимостью 65 млрд руб.?

— Да, о Таганроге сейчас говорится много. Там действительно многое делается, благодаря федеральной и региональной поддержке, активному участию бизнеса. И такой опыт, наверное, надо учитывать.

— Каким образом?

— Как пример качественного подхода к развитию крупного города как одного из центров туризма на юге. При этом надо понимать, что в Ростовской области много других городов и муниципалитетов со своими уникальными особенностями.

— Например, Ростов-на-Дону?

— Например, Ростов. Его плюсы не только в том, что он раз в десять больше Таганрога, у южной столицы по сравнению с родиной Чехова очень хорошо развита гостевая инфраструктура. За последнее десятилетие в Ростове появилось много гостиниц и отелей в разных сегментах — эконом, среднеценовой, премиум и люкс. Есть небольшие гостиницы и огромные отели с вертолетными площадками. Однако у многих отелей в центре города убрали гостевые парковки. Сейчас они сплошь муниципальные, платные и постоянно заняты. Автобусы с группами не могут спокойно припарковаться у отеля, что тоже вызывает недовольство туристов. Кстати, когда мы строили в историческом центре отели («Эрмитаж» и «Дон Кихот»), то наличие гостевых парковок возле этих зданий было обязательным требованием. Иначе мы не смогли бы пройти экспертизу и построить эти объекты. Сейчас мы готовы взять у города эти парковки в аренду, но пока нас не слышат.

— Какие еще особенности Ростова вы видите?

— В Ростове есть государственные и частные музеи. Но, во-первых, их количество мизерно для такого огромного города. Для сравнения: в соседнем Краснодаре только частных музеев около двадцати. Например, культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская казачья гвардия» очень популярен у наших туристов, но таких инициатив в городе крайне мало. Во-вторых, посмотрите, в каком состоянии ростовские музеи. Историческое и очень красивое здание Музея изобразительных искусств (на Пушкинской) нуждается в ремонте. Краеведческий музей имеет уникальные экспонаты, коллекции, в частности золото скифов. Однако он настолько слабо продвигает свои возможности, что создается стойкое ощущение: работники музея не заинтересованы в увеличении потока посетителей.

Отдельная тема — городские парки. Их в городе, в отличие от музеев, много, но активно развиваются только «Левобережный» и парк им. Октябрьской революции. Парк им. Максима Горького, который расположен в самом сердце города, с его ларьками и клумбами в стиле начала 1990-х требует современного подхода к ландшафтному дизайну и малым архитектурным формам. В надлежащем уходе нуждаются парки им. Николая Островского и Вити Черевичкина. Парк «Левобережный», хотя я и привела его в пример, к сожалению, пока не стал точкой притяжения иногородних гостей. Частные проекты, такие как сказочный парк «Лога» в Старой Станице или зеленый шедевр краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого, более интересны современным туристам. В марте в Краснодаре открыли еще и Японский сад. Говорят, что он самый крупный за пределами Японии. Судя по фотографиям в интернете (сама я там не была), место реально красивое, даже какое-то сказочное.

— Ростов — это город на реке, которая является хорошей точкой притяжения отдыхающих. В какой мере реализован потенциал Дона?

— Вы правы. У Дона действительно отличный туристический потенциал. Только пока он крайне слабо используется. Причалы, которые несколько лет назад передали в федеральную собственность, до сих пор не отремонтированы, особенно те, что расположены вниз по течению Дона. Используются прогулочные суда типа «Москва», которые морально устарели.

Водное сообщение выше Старочеркасской и вниз (до Азова, Таганрога, Ейска) пока отсутствует. Да и в ближайших городах и станицах, что касается водного сообщения, ситуация не лучше. В 2020 году на вынужденном приколе у ростовских причалов стояли суда «Донинтурфлота», из-за этого иногородние корабли не могли швартоваться в южной столице.

В итоге они отправлялись на стоянку в станицу Старочеркасскую, которая, несмотря на то что ее центральную часть облагородили и сделали красивый парк, поражала участников речных круизов отжившим свой век, ржавым причалом, рассчитанным на швартовку только одного судна. В иные дни стояли три теплохода в ряд и туристы через них проходили на причал. В этом месте фарватер такой, что суда разворачивались с очень большим трудом. То есть сплошные неудобства из-за проблем с инфраструктурой.

— Известно, что компания «ВодоходЪ» строит причал в Таганроге. Правительство Ростовской области заявило о создании судоходной пассажирской компании — АО «СПК “Дон”», которая в том числе будет приобретать новые «Метеоры». То есть ситуация с водными перевозками меняется в лучшую сторону?

— Компания «ВодоходЪ» строит причал под свои теплоходы. И такой проект, конечно же, не рассчитан на все типы судов, которые могут с пассажирами заходить в Таганрог.

Что касается создания региональной судоходной компании, то это, безусловно, хорошее дело. Однако это процесс длительный, и насколько он будет успешным, зависит от многих обстоятельств. Скорее всего, результат будет только через несколько лет, так как программа покупки АО «СПК “Дон”» речных и морских судов рассчитана до 2025 года включительно.

Но, опять же, если эти действия будут сами по себе, в отрыве от комплексной программы, от единой концепции развития в регионе туризма, то ситуация кардинально не изменится. Ведь сегодняшний клиент хочет не только элементарных удобств и улучшенной инфраструктуры, он хочет большего.

— А чего же хочет сегодняшний клиент?

— Да многого. Во-первых, очень качественного сервиса, где на первом месте — внимание и индивидуальный подход. Во-вторых, адекватного соотношения «цена-качество»: на услуги размещения, на пакетные туры и маршруты. Сейчас активно продвигается региональный маршрут по винодельням «Долина Дона». Тур очень интересный и насыщенный, но из-за стоимости порядка 50 тыс. руб. с человека он актуален только для состоятельной целевой аудитории. Массовый турист не готов платить такую стоимость за четыре дня отдыха.

В-третьих, клиент хочет доступных интересных интерактивных продуктов, позволяющих понимать и ощущать аутентичность региона, уникальность конкретной территории. Например, в Ростове люди с удовольствием ходят на театрализованные экскурсии, посещают такие объекты, как «Донская казачья гвардия», где рассказывают об истории казачества, пути казаков от разбойников до цвета нации. И это прекрасно заходит. Еще пример — театр «Собеседник», где артисты делают сценические зарисовки из истории Ростова-на-Дону. В-четвертых, клиент хочет ярких и зрелищных событий.

— Например?

— Например, в 2022 году в южной столице проходил фестиваль уличной еды, который дополнительно привлек внимание нескольких тысяч гостей. Но это одно из немногих масштабных мероприятий. А каждый год подобных событий должны быть десятки. То есть для активного привлечения туристов в Ростовскую область нам надо серьезно развивать событийный туризм. И этим должны заниматься специальные команды, в составе которых профессиональные продюсеры, сценаристы, режиссеры, дизайнеры, маркетологи, специалисты по продвижению, SMM и т. д. На мой взгляд, в таком городе, как Ростов, — миллионнике, центре агломерации много поводов для проведения масштабных мероприятий. Тем более что для этого есть и локации, и технические возможности.

В частности, такой суперлокацией мог бы стать Зеленый остров — уникальное место на реке практически в центре города. Но что мы сейчас видим? Красивый современный спортивный городок на песчаном берегу острова (напротив Ростова), а в глубине — дикие заросли, плохие дороги и стихийные свалки. И никому до этого нет дела. Или взять исторический центр Ростова. Его вообще можно было превратить в музей под открытым небом, поскольку здесь много красивых особняков, памятников архитектуры. Но одни из них, как здание театра музкомедии, приходят в негодность, другие, как домик Врангеля, стоят отремонтированные, но бесхозные. Третьи — просто признаны аварийными, и строители сносят их. Чем заменят это утраченное культурное наследие, лично мне до сих пор неясно.

— Но какой выход? К каждой локации подходить как к проекту?

— К городу в целом надо подходить как к туристическому проекту. Но кто сейчас развивает туризм в Ростове? Региональное агентство по туризму отвечает за всю Ростовскую область и возлагает надежды на то, что продвигать туриндустрию в Ростове будет по большей части городская администрация. Но в департаменте экономики города проблемами развития туризма занимается отдел всего из трех человек. Выходит, что они плюс десяток энтузиастов и крупные операторы, интересы которых не всегда совпадают, вот и все, кого интересует рост турпотока в Ростов. Значимых туристических событий, как я уже говорила, в городе мало, а без комплексной программы и системности приходится рассчитывать только на свои силы.

Кстати, вы спрашивали о том, чего хочет клиент. Гости, прибывающие в наш регион, прежде всего хотят посетить Ростов. Потому что здесь есть все необходимое: отели, рестораны, театры, развлечения. Огромное преимущество Ростова — его расположение. Можно селиться здесь и ездить на экскурсии в Азов, Старочеркасск, Новочеркасск, Таганрог. Все — рядом, в близкой доступности. Но дальше за этими городами — полное забытье. Отсюда вывод — относится к региону как туристическому проекту, в котором — комплекс мер, своя дорожная карта и финансирование. Иначе, если все делать без программы, мы будем сталкиваться с такими случаями, когда построили гольф-клуб, а гостиницу там не предусмотрели, или когда к объекту сельского туризма ведет непроходимая дорога. Или в живописной станице, куда на большой праздник съезжаются тысячи гостей, — проблемы с объектами общепита и туалетами.

Так что мой итоговый тезис такой: и к городу, и к региону надо подходить как к серьезному туристическому проекту.

— Какие ресурсы для этого необходимы?

— Не буду оригинальной и скажу, что для реализации таких программ нужны деньги и кадры. И речь идет не только о профессиональных командах для организации и проведения различных ярких событий, о чем говорила выше. Наши клиенты всегда высоко оценивают работу экскурсоводов, от которых напрямую зависит общее впечатление о путешествии. Но все чаще мы сталкиваемся с дефицитом профессионалов в этом ответственном деле. Потому что гид — это не просто «знаю и вам сейчас расскажу», а яркая личность, харизма. Это, если хотите, театр одного актера. Человек, который зажжет своим рассказом и влюбит в регион. И подготовка таких специалистов — отдельный пункт в общем комплексе мер.

Что касается денег, то в стране есть примеры, когда инициаторам масштабных проектов удалось убедить федеральный центр в необходимости реализации комплексной программы и получить финансирование. Яркий пример — Казань, которая получила средства на реализацию такого проекта. В итоге за несколько лет туристический поток вырос на порядок. Город стал местом, весьма популярным среди иностранных и иногородних туристов. Мало того, Казань официально объявили гастрономической столицей России. И когда мои знакомые из другого региона спросили, почему такой статус не у Ростова-на-Дону, который славится многонациональной кухней, я не знала, что и ответить.

— С чего надо начинать работу над туристическими проектами, комплексными программами, о которых вы говорили?

— С диагностики. Надо выявить проблемные, узкие места, понять, что надо делать, каков потенциал, а потом уже производить расчеты и определять суммы, необходимые для реализации в Ростове комплексной программы по развитию туризма. Думаю, итоговая сумма будет аналогична объему вложений в Таганрог в рамках нынешней комплексной программы.

Далее, к работе над ростовской и областной программами следует подключить все заинтересованные стороны — власти, бизнес, науку, образование, общественность, экспертное сообщество. Причем под бизнесом я понимаю не только представителей туристической отрасли, индустрии гостеприимства и рестораторов. У нас большой потенциал в таких новых направлениях, как сельский, экологический и промышленный туризм. Например, завод «Ростсельмаш» сейчас активно принимает туристов, но ведь, помимо него, у нас есть еще Новочеркасский электровозостроительный завод (у которого, кстати, очень интересный музей), Новочеркасский политехнический институт со своей славной казачьей историей, «Роствертол» и множество других интересных компаний, в работе с которыми можно создавать уникальные туристические продукты. Было бы желание.

Знаете, у нас среди гостей была семья из Америки, которая хотела попасть в обычную ростовскую семью: посмотреть, как люди живут, что едят, какие заготовки делают. У иностранцев это вызывает живой интерес. Были и другие похожие запросы. В итоге мы пришли к пониманию, что достопримечательность можно делать из всего, даже из простого сельского дома, где будут рады гостям, если включить голову и вложить душу.

Беседовал Андрей Бакеев